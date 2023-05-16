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В стильном брючном костюме: Джессика Честейн похвасталась образом на киноцеремонии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
9
Время на прочтение
1 мин
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В стильном брючном костюме: Джессика Честейн похвасталась образом на киноцеремонии

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Актриса была очень элегантной на этом мероприятии.

Джессика Честейн посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - церемонию вручения премии Emmy For Your Consideration. Актриса оделась на это событие в своем любимом стиле, отдав предпочтение деловому костюму.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

В это раз на ней был наряд бордово-коричневого оттенка, который состоял из удлиненного двубортного жакета с карманами и широких брюк-клеш.

Также она надела лаконичную рубашку лавандового оттенка, а также завершила образ туфлями на очень высоких платформах бежевого цвета, укладкой на один бок и парой бриллиантовых сережек в ушах.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press
Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

На этом мероприятии Джессика презентовала мини-сериал "Джордж и Тэмми", в котором сыграла главную роль. Актриса воплотила образ Тэмми Уайнетт - американской певицы и автора песен, которая была одной из самых известных и успешных исполнительниц кантри-музыки, получившая на родине звание "Первая леди кантри".

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Дата публикации
Просмотры
9
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