В стильном кардигане, джинсах и кедах: Ярослава Магучих показала снимки из нового фотосета

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 поделилась с фолловерами своими новыми фотографиями.

Ярослава Магучих показала подписчикам в Instagram свою новую фотосессию, которая получилась легкой и положительной.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Спортсменка позировала на кожаном кресле в фотостудии. Она была одета в стильный кардиган, широкие черные джинсы и белые носки, которые сочетала с белыми кедами на толстой подошве.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Ярослава сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж и надела на шею наушники.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Напомним, Ярослава Магучих на церемонии Athlete of the Year Awards-2024 появилась в изумрудном платье от украинского бренда КЕL. На шее у нее была цепочка с особой подвеской в виде слова Dnipro.

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