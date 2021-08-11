В стильном кардигане и с тренчем: Рэйчел Вайс на съемках нового сериала

51-летняя актриса попала под прицел папарацци.
Совсем скоро нас ждет огромное количество новых релизов фильмов и сериалов, над которыми сейчас активно кипит работа. Некоторые работы запланированы на осень 2021-го, другие - на весну 2022-го.
Также к съемкам нового сериала "Связанные насмерть" приступила актриса Рэйчел Вайс. Работа над проектом ведется в Нью-Йорке и станет новым переосмыслением триллера канадского режиссера Дэвида Кроненберга 1988 года с идентичным названием.
На прошлой неделе Рэйчел подловили на съемках в стильном черном кейпе-накидке, под которым была пудровая шелковая блузка на пуговицах, и в черные брюки с высокой талией. К аутфиту костюмеры подобрали черные туфли с квадратными носами на устойчивых каблуках.
А вот 10 августа звезду подловили в кардигане с V-образным вырезом, брюках и с собранными волосами. В руках актриса несла тренч кремового цвета.
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