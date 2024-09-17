В стильном комбинезоне без бретелек: Деми Мур с дочерьми в платьях посетила открытие ресторана

61-летняя звездная мать с дочерьми продемонстрировали стройные фигуры на ивенте в Лас-Вегасе.

Деми Мур вместе со своими дочерьми – Румер и Скаут Уиллис – посетила открытие одного из ресторанов в Лас-Вегасе.

Деми предстала там в стильном черном комбинезоне без бретелек, с тканевым поясом на талии и большими накладными карманами на штанинах по бокам. Она распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Румер подчеркнула стройную фигуру обтягивающим платьем шоколадного оттенка, а Скаут надела черное короткое платье-кейп из шелка.

Напомним, Деми Мур в фотосетах для глянцев продемонстрировала два стильных образа в брючных костюмах — сером маскулинном в сочетании с белой рубашкой и костюме с узкими брюками с лампасами.

Читайте также:

Деми Мур в роскошных нарядах (24 фото)