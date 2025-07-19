ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

В стильном комбинезоне и гламурном жакете: Джейми Ли Кертис посетила церемонию

Актрисы сделала необычный выбор наряда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

17 июля в театр «Орфей» в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Las Culturistas Culture Awards. Гостьей мероприятия стала 66-летняя актриса Джейми Ли Кертис.

Знаменитость удивила выбором наряда, поскольку решила надеть на это мероприятие не вечернее платье, а черный стильный комбинезон. У ее наряда было глубокое декольте, зауженные брюки и он отлично подчеркивал талию.

Носила комбинезон актриса в сочетании с остроносыми балетками и гламурным жакетом серебристого цвета. Из украшений она выбрала только лаконичные серьги и колье с подвеской.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Также церемонию посетила актриса Сара Мишель Геллар, которая появилась на мероприятии в кожаном платье винного цвета.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie