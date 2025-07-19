В стильном комбинезоне и гламурном жакете: Джейми Ли Кертис посетила церемонию

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

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17 июля в театр «Орфей» в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Las Culturistas Culture Awards. Гостьей мероприятия стала 66-летняя актриса Джейми Ли Кертис.

Знаменитость удивила выбором наряда, поскольку решила надеть на это мероприятие не вечернее платье, а черный стильный комбинезон. У ее наряда было глубокое декольте, зауженные брюки и он отлично подчеркивал талию.

Носила комбинезон актриса в сочетании с остроносыми балетками и гламурным жакетом серебристого цвета. Из украшений она выбрала только лаконичные серьги и колье с подвеской.

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Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Также церемонию посетила актриса Сара Мишель Геллар, которая появилась на мероприятии в кожаном платье винного цвета.