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- Шоу-бизнес
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В стильном комбинезоне и гламурном жакете: Джейми Ли Кертис посетила церемонию
Актрисы сделала необычный выбор наряда.
17 июля в театр «Орфей» в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Las Culturistas Culture Awards. Гостьей мероприятия стала 66-летняя актриса Джейми Ли Кертис.
Знаменитость удивила выбором наряда, поскольку решила надеть на это мероприятие не вечернее платье, а черный стильный комбинезон. У ее наряда было глубокое декольте, зауженные брюки и он отлично подчеркивал талию.
Носила комбинезон актриса в сочетании с остроносыми балетками и гламурным жакетом серебристого цвета. Из украшений она выбрала только лаконичные серьги и колье с подвеской.
Также церемонию посетила актриса Сара Мишель Геллар, которая появилась на мероприятии в кожаном платье винного цвета.