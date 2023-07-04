В стильном костюме и ажурных туфлях: Александра Даддарио на шоу Christian Dior

37-летняя знаменитость продемонстрировала стильный лук, приехав на шоу Дома Christian Dior. На Александре был белый топ, молочный короткий жакет и юбка-миди с высокой талией и тонким поясом. Костюм гармонично сочетался с ажурными туфлями-лодочками в тон на каблуках и маленькой сумкой.

Александра Даддарио / Фото: Getty Images

Александра Даддарио сделала легкий дневной макияж, подчеркнув свою естественную красоту, и дополнила образ лаконичными золотыми серьгами-висюльками.

Показ Christian Dior в Париже также посетили актрисы Розамунд Пайк, Натали Портман, Элизабет Дебики и греческая принцесса Мария-Олимпия.

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