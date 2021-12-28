В стильном костюме и бюстгальтере: победительница "Холостяка-10" похвасталась образом lady in red

Даша Ульянова продемонстрировала свой аутфит, в котором она появилась на музыкальной телепередаче.

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – показала фолловерам в Instagram фото своего нового образа. В нем красотка появилась в эфире музыкальной передачи, которую она ведет.

Перед объективом фотокамеры девушка предстала в красном костюме, который состоял из жакета оверсайз и брюк. Под жакетом на Даше был красный бюстгальтер.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Ульяновой сделали небрежный пучок и макияж с черными стрелками. Свой лук она дополнила украшениями на шее и в ушах.

Еще Даша опубликовала снимки с отдыха в Монако. Девушка решила сфотографироваться на балконе своего номера в отеле. Она позировала в белом халате и с пустой чашкой, как это делают многие инста-девушки.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

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