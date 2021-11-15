В стильном костюме и грубых ботинках: Кристен Стюарт посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе

Актриса Кристен Стюарт и режиссер Пабло Ларраин посетили мероприятие The Contenders Film в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе, где рассказали о своем новом фильме "Спенсер".

На публике Кристен появилась в стильном коричневом брючном костюме в клетку, молочно-белом топе и обута в грубые ботинки. Волосы ее были взъерошены и распущены, на лице был красивый макияж, а на шее – любимое украшение.

Во время интервью Кристен рассказала о своей связи со своим реальным персонажем, принцессой Дианой. "Я не из тех, у кого были очень развитые отношения с ней как фигурой или с королевской семьей в целом, но я бы не сыграла эту роль, если бы не любила ее", - сказала она.

Кристен Стюарт и Пабло Ларраин / Getty Images

Режиссер Пабло Ларраин также рассказал о писателе Стивене Найте и о решении сделать королевскую семью "фоном" в этой истории. "Это момент, когда она решает выйти из этого брака. И это решение сложно. Я считаю, что она находит свою личность и решает двигаться дальше. Она была в слишком тесном браке ... Она понимает, что может жить со своими детьми вне этой структуры, этого учреждения".

Фильм, напомним, рассказывает о том, как принцесса Диана во время рождественских каникул в Сандрингеме принимает решение о разводе с принцем Чарльзом.

Кристен Стюарт / Getty Images

Кристен уже много критиковали за эту работу, но, похоже, сама актриса считает, что отлично справилась с задачей. Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале этой осенью.

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