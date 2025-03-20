В стильном костюме и на каблуках: Кейт Хадсон сходила на баскетбол

Кейт Хадсон со своей 7-летней дочерью Рани посетила баскетбольный матч в Лос-Анджелесе.

Девочек запечатлели на игре между командами Los Angeles Lakers и Denver Nuggets на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

45-летняя актриса была в коричневом брючном костюме, черном топе и высоких черных сапогах на каблуках. Она взяла с собой черную сумку от Chanel, белокурые волосы собрала в хвост и сделала простой дневной макияж.

Кейт Хадсон с дочерью Рани на баскетбольном матче / Фото: Getty Images

Ее дочь Рани была в черной водолазке, очень широких джинсах и обута в рыжие ботинки от Timberland, а также в желтой майке Los Angeles Lakers и такой же бейсболке на голове.

Напомним, недавно мы показывали, как актриса Оливия Уайлд была запечатлена со своим бойфрендом на баскетболе.

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