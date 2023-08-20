В стильном костюме и очках: Анджелину Джоли сфотографировали с 15-летней дочерью Вивьен

48-летняя актриса вышла в свет с дочерью от экс-мужа Брэда Пита.

15-летняя дочь Анджелины Джоли крайне редко попадает в объективы фотографов, но в последнее время она изъявила желание помогать матери в работе над бродвейским мюзиклом. Теперь практически ежедневно титулованную актрису и ее отпрыска видят по пути на работу в нью-йоркском театре.

Также они посещают и другие постановки. 19 августа Анджелина и Вивьен посмотрели вместе театр Уолтера Керра, где показывали бродвейское шоу "Хейдстаун".

Джоли выбрала идеальный образ для выхода в свет - бежевый аутфит, который состоял из топа и брючного костюма. Также она дополнила лук солнцезащитными очками, украшениями с бриллиантами и сумкой от бренда Celine.

Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен / Фото: Getty Images

Вивьен оделась значительно проще, чем ее знаменитая мама и была немного смущена вниманием прессы. Выглядела девочка, как типичный подросток, поскольку надела базовую футболку оверсайз сиреневого цвета и свободные бежевые брюки. Образ Вивьен дополнили кеды.

Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен / Фото: Getty Images

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