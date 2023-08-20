В стильном костюме и очках: Анджелину Джоли сфотографировали с 15-летней дочерью Вивьен

48-летняя актриса вышла в свет с дочерью от экс-мужа Брэда Пита.
15-летняя дочь Анджелины Джоли крайне редко попадает в объективы фотографов, но в последнее время она изъявила желание помогать матери в работе над бродвейским мюзиклом. Теперь практически ежедневно титулованную актрису и ее отпрыска видят по пути на работу в нью-йоркском театре.
Также они посещают и другие постановки. 19 августа Анджелина и Вивьен посмотрели вместе театр Уолтера Керра, где показывали бродвейское шоу "Хейдстаун".
Джоли выбрала идеальный образ для выхода в свет - бежевый аутфит, который состоял из топа и брючного костюма. Также она дополнила лук солнцезащитными очками, украшениями с бриллиантами и сумкой от бренда Celine.
Вивьен оделась значительно проще, чем ее знаменитая мама и была немного смущена вниманием прессы. Выглядела девочка, как типичный подросток, поскольку надела базовую футболку оверсайз сиреневого цвета и свободные бежевые брюки. Образ Вивьен дополнили кеды.
Читайте также:
- Что посмотреть: 5 фильмов с Анджелиной Джоли
- Надела платье в рубчик и с вырезами на талии: Анджелина Джоли появилась в эффектном наряде
- В топе с кружевной отделкой и костюме: Анджелину Джоли сфотографировали с сыном в Нью-Йорке