В стильном костюме и с красной помадой: "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар снялась в фотосете в Милане

Сара Мишель Геллар приняла участие в фотосессии для промокампании телесериала "Волчья стая", который вскоре выйдет на стриминговой платформе Paramount+. В нем актриса сыграла следователя Кристин Рэмси, которая расследует пожары в лесу и должна найти поджигателя.

Фотосет прошел в Милане на фоне собора.

Сара предстала в стильном светлом костюме, состоявшем из двубортного удлиненного жакета с атласными лацканами и прямых штанов. На плечи звезда накинула пальто такого же цвета. Наряд она скомбинировала с черными блестящими туфлями на шпильках.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Аутфит Мишель Геллар дополнила низким пучком, макияжем с акцентом на красной помаде, интересными серьгами с жемчугом и золотыми кольцами с бриллиантами.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

О сериале:

Два подростка оказались в лесном пожаре в Калифорнии. В результате ранения у них появляются сверхъестественные способности – они стали оборотнями.

Подростки знакомятся со своими ровесниками, которых усыновил лесник. Те рассказывают им историю об удивительном пожаре, который произошел 16 лет назад. Все вместе они пытаются разгадать объединяющую их тайну.

Напомним, на презентации сериала в Лос-Анджелесе Сара Мишель появилась в "голом" мини-платье от Oscar de la Renta с цветочной аппликацией, бисером, пайетками и камнями.

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