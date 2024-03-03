В стильном костюме и топе с пайетками: Сальма Хайек посетила показ Alexander McQueen в Париже

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ британского Модного дома Alexander McQueen, основанного в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Шоу этой марки всегда посещают знаменитости и в этот раз в первом ряду показа сидела актриса Сальма Хайек.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Звезда появилась на мероприятии в черном классическом костюме, который включал приталенный жакет с шелковыми лацканами и одной пуговицей, и черные брюки. Под жакетом у звезды был эффектный и довольно смелый серебряный топ с очень глубоким декольте, который акцентировало внимание на груди.

Также образ Сальма дополнила черной квадратной сумкой с фактурной кожи и с золотой ручкой, сделала макияж и распустила волосы. Украшения к этому аутфиту Сальма подбрала лаконичные - несколько браслетов и цепочку с подвеской.

Сальма Хайек позирует для фото с Shygirl - британским рэпером / Фото: Getty Images

На Неделях моды Сальма частый гость, например, также недавно она и ее муж Франсуа-Анри Пино сходили на показ Bottega Veneta в Милане. Тогда 57-летняя актриса появилась на показе в черном трикотажном топе и юбке в принт леопарда, которую сочетала с грубыми черными ботинками на платформе.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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