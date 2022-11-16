В стильном костюме из эко-кожи: Джессика Бил попала под прицел папарацци после презентации

Джессика Бил выглядела очень стильно, когда ее заметили в Нью-Йорке после презентации ее нового детского обезболивающего средства. Мероприятие проходило в отеле Crosby.

Актриса и теперь еще и бизнесвумен продемонстрировала перед камерами образ эко-кожи коричнево-бордового оттенка, состоящий из широкий брюк и рубашки с интересными вырезами на рукавах.

Свой лук она дополнила туфлями на высоких каблуках, а на плечи накинула пальто карамельного оттенка. Этот образ завершили легкий макияж, бриллиантовые украшения и укладка. В руке Джессика несла бутылку с водой.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Жена Джастина Тимберлейка основала вместе с Джереми Адамсом компанию по производству безрецептурных препаратов детей без каких-либо искусственных ароматизаторов, красителей или подсластителей.

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