В стильном костюме от Prada: Дуэйн "Скала" Джонсон расплакался на премьере фильма "Крушащая машина" в Венеции

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера биографической драмы о спорте "Крушащая машина" (The Smashing Machine), в котором главную роль сыграл Дуэйн Джонсон. Фильм вызвал 15-минутные овации публики - это растрогало "Скалу" и он не сдержал слез.

На премьере актер предстал в стильном образе. На нем был серо-голубой костюм от бренда Prada со светлым платком-паше в нагрудном кармане, светлая рубашка и черные туфли.

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Свой лук Дуэйн дополнил очками, цепочкой с подвеской, часами и перстнем.

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Джонсон также позировал перед фотографами со своей коллегой по ленте - Эмили Блант, и с бывшим бойцом смешанных единоборств Марком Керром, которого он и сыграл в фильме "Крушащая машина".

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант / © Associated Press

Дуэйн Джонсон и Марк Керр / © Associated Press

Кстати, в ленте мы увидим Александра Усика, который сыграл украинского кикбоксера и бойца смешанного стиля, чемпиона мира по кикбоксингу - Игоря Вовчанчина, который в 1999 году нокаутировал Марка Керра.

