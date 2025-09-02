- Дата публикации
Шоу-бизнес
- 256
- 1 мин
В стильном костюме от Prada: Дуэйн "Скала" Джонсон расплакался на премьере фильма "Крушащая машина" в Венеции
53-летний голливудский актер сыграл в ленте бывшего бойца смешанных единоборств Марка Керра.
В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера биографической драмы о спорте "Крушащая машина" (The Smashing Machine), в котором главную роль сыграл Дуэйн Джонсон. Фильм вызвал 15-минутные овации публики - это растрогало "Скалу" и он не сдержал слез.
На премьере актер предстал в стильном образе. На нем был серо-голубой костюм от бренда Prada со светлым платком-паше в нагрудном кармане, светлая рубашка и черные туфли.
Свой лук Дуэйн дополнил очками, цепочкой с подвеской, часами и перстнем.
Джонсон также позировал перед фотографами со своей коллегой по ленте - Эмили Блант, и с бывшим бойцом смешанных единоборств Марком Керром, которого он и сыграл в фильме "Крушащая машина".
Кстати, в ленте мы увидим Александра Усика, который сыграл украинского кикбоксера и бойца смешанного стиля, чемпиона мира по кикбоксингу - Игоря Вовчанчина, который в 1999 году нокаутировал Марка Керра.
Напомним, Дуэйн Джонсон на фотоколле предстал в черном поло от Prada и белых брюках.