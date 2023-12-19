В стильном костюме с цветами и на шпильках: звезда "Игры престолов" в объективах папарацци

Звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" Ханна Уэддингем попала в объективы папарацци у FOX Studios в Нью-Йорке.

Актриса выглядела эффектно. На ней был черный топ и черный костюм с зелеными цветами и золотистыми полосками, который состоял из приталенного жакета и брюк-клеш.

Анна Веддингем / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила черными лакированными туфлями на шпильках. Ханна сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой и украсила уши большими золотыми серьгами.

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