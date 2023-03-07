В стильном костюме, с фиолетовыми тенями и жемчужным ожерельем: эффектный выход Билли Портера

Билли Портер посетил премьеру телешоу "Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви", которая состоялась в Avalon Hollywood в Лос-Анджелесе. В эфир NBC телешоу покажут 26 апреля, в день рождения американской актрисы, комедиантки и певицы Кэрол Бернетт.

Актер выбрал для своего выхода стильный белый ансамбль. На нем был костюм с интересной вышивкой и принтом, рубашка и черные туфли.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Аутфит Билли дополнил широкополой бледно-лиловой шляпой. Особое внимание актер уделил аксессуарам: в ушах у него были бриллиантовые серьги-звездочки, на шее - жемчужные ожерелья с бриллиантовыми подвесками и золотая широкая цепочка, а на пальцах – массивные кольца с большими камнями.

Портер также сделал макияж, подчеркнув глаза фиолетовыми тенями.

Билли Портер / Фото: Associated Press

Напомним, эпатажный Билли Портер в вельветовом костюме от Puma, причудливой шляпе и с золотыми ресницами пришел на премьеру спортивной комедии — "80 для Брэди".

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