- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
В стильном костюме с пикантной деталью: стройная Эмили Блант выступила на мероприятии
Актриса продемонстрировала интересный деловой образ с необычным акцентом на талии.
Эмили Блант выступила на сцене Disney Entertainment Showcase в рамках мероприятия D23: Legends, которое прошло в Анахайме.
Для своего выхода актриса выбрала стильный темно-синий костюм от бренда Mimchik, состоящий из приталенного жакета с асимметричной линией пуговиц и капри. Особенностью жакета стал небольшой вырез на талии, который придал сдержанному наряду пикантности. Она выглядела стройной и красивой.
Эмили дополнила свой наряд светлыми босоножками на высоких шпильках с тонкими ремешками.
У звезды была красивая прическа с локонами, нежный макияж, имиджевые очки в бежевой оправе на лице, длинные серьги в ушах и золотые кольца на руках.
Напомним, Эмили Блант в бархатном корсете и юбке из жемчужных нитей от Tamara Ralph появилась на мероприятии в Париже.