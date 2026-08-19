В стильном костюме с пикантной деталью: стройная Эмили Блант выступила на мероприятии

Эмили Блант / © Getty Images

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Эмили Блант выступила на сцене Disney Entertainment Showcase в рамках мероприятия D23: Legends, которое прошло в Анахайме.

Для своего выхода актриса выбрала стильный темно-синий костюм от бренда Mimchik, состоящий из приталенного жакета с асимметричной линией пуговиц и капри. Особенностью жакета стал небольшой вырез на талии, который придал сдержанному наряду пикантности. Она выглядела стройной и красивой.

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Эмили Блант / © Getty Images

Эмили дополнила свой наряд светлыми босоножками на высоких шпильках с тонкими ремешками.

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У звезды была красивая прическа с локонами, нежный макияж, имиджевые очки в бежевой оправе на лице, длинные серьги в ушах и золотые кольца на руках.

Напомним, Эмили Блант в бархатном корсете и юбке из жемчужных нитей от Tamara Ralph появилась на мероприятии в Париже.

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