В стильном костюме со стразами: звезда сериала "Анатомия страсти" Эллен Помпео посетила вечеринку

Звезда мира рукоделия и домашнего уюта Марта Стюарт открыла в Лас-Вегасе, в отеле Paris, свой новый ресторан The Bedford.

Вечеринку по случаю открытия заведения посетила актриса Эллен Помпео, известная по роли Мередит Грей в культовом медицинском телесериале "Анатомия страсти", где она снимается с 2005 года.

Эллен Помпео / Фото: Getty Images

Для мероприятия Эллен выбрала гламурный вечерний костюм от бренда Lapointe, который состоял из широкий брюк и топа с длинными рукавами, которые были усыпаны сверкающими стразами. Дополнили образ телезвезды серебристые босоножки, укладка и массивные серьги в ушах.

А вот Марта Стюарт надела желтое длинное платье от Valentino с перьями на рукавах, которое дополнила крупными серьгами.

Эллен Помпео, Марта Стюарт и Снуп Догг / Фото: Getty Images

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