В стильном костюме-тройке: модель Карли Клосс сходила в кино

32-летняя модель Карли Клосс посетила показ фильмов "Everybody's Fight" и "Журавски против Техаса" в кинотеатре Chase Park Plaza Cinemas в Сент-Луисе.

Экс-"ангел" Victoria's Secret и молодая мама двоих сыновей выбрала для выхода в свет стильный серый брючный костюм-тройку в тонкую полоску, который состоял из топа, удлиненного жакета и широких брюк. Аутфит Карли дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках, лаконичной подвеской на шее, серьгами-кольцами в ушах, а также сделала легкий макияж.

Карли Клосс / Фото: Getty Images

Напомним, фильм "Журавски против Техаса" – документальная лента, в которой рассказывается история Аманды Журавски, которая пострадала из-за запрета на аборт (из-за строгих законов в Техасе). Женщине было отказано в экстренной процедуре во время тяжелой беременности, что привело к коллапсу матки и опасному для жизни септическому шоку.

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