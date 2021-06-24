В стильном красном костюме мужского кроя: новый роскошный лук Мэй Маск в Нью-Йорке

Она выбрала простой, но яркий образ с интересными аксессуарами.
73-летняя мама Илона Маска, писательница Мэй Макс, посетила нью-йоркскую премьеру документального фильма американской певицы Мэри Джей Блайдж "Моя жизнь". Мероприятие проходило в Линкольн-центре 23 июня.
Мэй выбрала для мероприятия эффектный алый брючный костюм мужского кроя, под который подобрала черную блузу и туфли без каблука. В руке Мэй держала синюю сумку с аппликацией, а на руках у нее был красивый маникюр.
Дополнили образ знаменитости идеальная укладка и макияж с акцентом на яркие губы.
Это же мероприятие посетила и украинская модель Алина Байкова. Девушка продемонстрировала полностью черный ансамбль, который дополнила необычной сумкой-книгой.
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