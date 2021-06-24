В стильном красном костюме мужского кроя: новый роскошный лук Мэй Маск в Нью-Йорке

В стильном красном костюме мужского кроя: новый роскошный лук Мэй Маск в Нью-Йорке

Она выбрала простой, но яркий образ с интересными аксессуарами.

73-летняя мама Илона Маска, писательница Мэй Макс, посетила нью-йоркскую премьеру документального фильма американской певицы Мэри Джей Блайдж "Моя жизнь". Мероприятие проходило в Линкольн-центре 23 июня.

Мэй выбрала для мероприятия эффектный алый брючный костюм мужского кроя, под который подобрала черную блузу и туфли без каблука. В руке Мэй держала синюю сумку с аппликацией, а на руках у нее был красивый маникюр.

Дополнили образ знаменитости идеальная укладка и макияж с акцентом на яркие губы.

Мэй Маск / Getty Images

Это же мероприятие посетила и украинская модель Алина Байкова. Девушка продемонстрировала полностью черный ансамбль, который дополнила необычной сумкой-книгой.

Алина Байкова / Getty Images

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Стильные образы Мэй Маск (17 фото)

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