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В стильном купальнике на пляже: Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальную пятую точку

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В стильном купальнике на пляже: Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальную пятую точку

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Певица во время своего отпуска в Тулуме радует фолловеров пикантными фото в купальниках.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram пикантное фото с мексиканского отдыха. Красотка позировала, лежа на пляже.

На ней был стильный купальник, который состоял из апельсинового лифа и травяных плавок-стрингов. Певица сверкнула сексуальными и упругими ягодицами.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет", - подписала снимок Дорофеева.

В этих же плавках и в синем кроп-топе артистка продемонстрировала стройную фигуру спереди. Выглядит Надя просто великолепно.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Мои новые правила отпуска:

  •  не ставить будильник
  • спорт хотя бы 2 раза
  • есть местную еду
  • пить
  • знакомиться с новыми людьми
  • читать
  • защищать кожу
  • слушать новую музыку
  • залипать в тик-ток
  • сделать красивые фотографии
  • медитировать
  • постараться не работать, ну хотя бы постараться", - написала Дорофеева. 

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