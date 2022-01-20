В стильном купальнике на пляже: Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальную пятую точку

В стильном купальнике на пляже: Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальную пятую точку

Певица во время своего отпуска в Тулуме радует фолловеров пикантными фото в купальниках.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram пикантное фото с мексиканского отдыха. Красотка позировала, лежа на пляже.

На ней был стильный купальник, который состоял из апельсинового лифа и травяных плавок-стрингов. Певица сверкнула сексуальными и упругими ягодицами.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет", - подписала снимок Дорофеева.

В этих же плавках и в синем кроп-топе артистка продемонстрировала стройную фигуру спереди. Выглядит Надя просто великолепно.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Мои новые правила отпуска:

не ставить будильник

спорт хотя бы 2 раза

есть местную еду

пить

знакомиться с новыми людьми

читать

защищать кожу

слушать новую музыку

залипать в тик-ток

сделать красивые фотографии

медитировать

постараться не работать, ну хотя бы постараться", - написала Дорофеева.

Читайте также: