В стильном купальнике на пляже: Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальную пятую точку

Певица во время своего отпуска в Тулуме радует фолловеров пикантными фото в купальниках.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram пикантное фото с мексиканского отдыха. Красотка позировала, лежа на пляже.
На ней был стильный купальник, который состоял из апельсинового лифа и травяных плавок-стрингов. Певица сверкнула сексуальными и упругими ягодицами.
"Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет", - подписала снимок Дорофеева.
В этих же плавках и в синем кроп-топе артистка продемонстрировала стройную фигуру спереди. Выглядит Надя просто великолепно.
"Мои новые правила отпуска:
- не ставить будильник
- спорт хотя бы 2 раза
- есть местную еду
- пить
- знакомиться с новыми людьми
- читать
- защищать кожу
- слушать новую музыку
- залипать в тик-ток
- сделать красивые фотографии
- медитировать
- постараться не работать, ну хотя бы постараться", - написала Дорофеева.
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