В стильном луке и с новой прической: Ева Лонгория блистала на светском мероприятии

Мероприятие состоялось в Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе и было посвящено чествованию начинающих женщин-режиссеров. Для светского выхода Ева выбрала смелый черный топ с длинными рукавами с пайетками и укороченный черно-белый жакет от Chanel. Звезда "Отчаянных домохозяек" также была в черных брюках-клеш с завышенной талией, остроносых туфлях и дополнила образ стеганой сумкой Chanel.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Лонгория сделала новую прическу боб-каре, а в макияже, как всегда, подчеркнула глаза и сделала акцент на ярких губах. Из аксессуаров ее образ также дополняли серьги-висюльки от Chanel, несколько цепей на шее от этого же бренда и пара колец.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Звездное мероприятие также посетила дочь Ванессы Паради – Лили-Роуз Депп, приехав в коротком жакете и мини-юбке.

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