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В стильном луке и с собакой в слинге: Деми Мур сходила на вечеринку

В стильном луке и с собакой в слинге: Деми Мур сходила на вечеринку

Деми Мур / Фото: Getty Images

61-летняя Деми Мур посетила вечеринку Saturday Night Live в субботу вечером.

Знаменитость надела черную водолазку и элегантные серые брюки со стрелками и голубые туфли на каблуках. Также Мур надела длинное черное пальто и в руках держала черную сумку на коротких ручках Schiaparelli Anatomy.

Через плечо у нее висел слинг, в котором актриса несла свою маленькую собаку. Она дополнила образ парой сережек с бриллиантами и сделала легкий макияж, чтобы подчеркнуть ее естественную красоту.

Деми Мур / © Getty Images
Деми Мур / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе Деми Мур в платье с пикантным декольте блистала на премьере сериала "Вражда: Капоте против Лебедей", который состоялся в Нью-Йорке.

Деми Мур / © Associated Press
Деми Мур / Фото: Associated Press

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