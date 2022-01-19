В стильном луке и с сумкой за 9500 долларов: Кейт Мосс подловили в Лондоне

В стильном луке и с сумкой за 9500 долларов: Кейт Мосс подловили в Лондоне

Британская супермодель Кейт Мосс снова попала под прицел фотографов в Лондоне.

48-летнюю знаменитость, у которой недавно был день рождения, сфотографировали по пути в ресторан Чеккони в Мейфэр. Одета модель была в красную рубашку, черные широкие брюки и черный бархатный жакет, обута в кожаные сапоги на устойчивых каблуках, а в руках несла стеганную сумку Chanel 2.55 – классику, которая никогда не выходит из моды.

Кейт Мосс / Getty Images

Стоимость такой сумки на сайте бренда 9500 долларов.

Сумка Chanel 2.55 / chanel.com

Свой образ Кейт Мосс также дополнила парой золотых серьг с камнями, простой прической и большими солнцезащитными очками на лице.

Напомним, свой день рождения модель тоже отмечала с родными в ресторане. Одета в тот день звезда была в черный блейзер поверх черного платья с поясом и обута в кожаные сапоги на высоком каблуке. В руках у Кейт была сумка из змеиной кожи от Fendi на короткой ручке. Также на шее сверкало тонкое украшение, серьги были в ушах, а на лице – большие солнцезащитные очки.

Кейт Мосс / Getty Images

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