В стильном луке и с сумкой за 9500 долларов: Кейт Мосс подловили в Лондоне

Британская супермодель Кейт Мосс снова попала под прицел фотографов в Лондоне.
48-летнюю знаменитость, у которой недавно был день рождения, сфотографировали по пути в ресторан Чеккони в Мейфэр. Одета модель была в красную рубашку, черные широкие брюки и черный бархатный жакет, обута в кожаные сапоги на устойчивых каблуках, а в руках несла стеганную сумку Chanel 2.55 – классику, которая никогда не выходит из моды.
Стоимость такой сумки на сайте бренда 9500 долларов.
Свой образ Кейт Мосс также дополнила парой золотых серьг с камнями, простой прической и большими солнцезащитными очками на лице.
Напомним, свой день рождения модель тоже отмечала с родными в ресторане. Одета в тот день звезда была в черный блейзер поверх черного платья с поясом и обута в кожаные сапоги на высоком каблуке. В руках у Кейт была сумка из змеиной кожи от Fendi на короткой ручке. Также на шее сверкало тонкое украшение, серьги были в ушах, а на лице – большие солнцезащитные очки.
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