В стильном мини и с сумкой Chanel: Дилан Пенн с отцом приехала на шоу

В стильном мини и с сумкой Chanel: Дилан Пенн с отцом приехала на шоу

Дилан Пенн и ее отец Шон занимаются продвижением нового фильма Пенна "День флага".

Вчера вечером дочь с отцом посетила "Вечернее шоу со Стивеном Колбертом" в Нью-Йорке. На съемки 30-летняя Дилан приехала в черном коротком платье с сеткой на декольте и на тонких бретельках. Наряд девушка дополнила кожаными черными лодочками на каблуках от Christian Louboutin. На плече у девушки висела черная сумка от Chanel, также Дилан сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глаза. Волосы собрала в высокий пучок и надела много разных серьг в уши.

Дилан и Шон Пенн / Getty Images

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61-летний Шон Пенн был в темно-синем костюме, белоснежной рубашке и с тонким черным галстуком на шее. По сюжету фильма главный герой - мошенник, фальшивомонетчик и грабитель банков. На все преступления он идет для того, чтобы заботиться о своей дочери. Главные роли играет Шон и его дочь Дилан.

На днях Дилан также запечатлели папарацци во время прогулки по городу. Девушка прогуливалась по району Трайбека и разговаривала с кем-то по видеосвязи. Одета актриса была в простые синие джинсы, удлиненную серую футболку и грубые ботинки на шнуровке.

Дилан Пенн / Getty Images

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