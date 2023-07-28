В стильном миниатюрном бикини: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами

Меган Бартон Хенсон показала фото с отдыха у бассейна.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон опубликовала в Instagram новую порцию пикантных снимков. Красавица устроила импровизированный фотосет у бассейна.
Одета блондинка была в миниатюрное белое бикини в рубчик с синей каймой и золотой фурнитурой с жемчугом.
Свой лук Хенсон дополнила голубой рубашкой, которую одела для одного фото, и шлепками из денима.
Модель сделала макияж с помадой шоколадного оттенка, украсила уши золотыми серьгами и завершила образ французским маникюром.
Меган продемонстрировала свою стройную и соблазнительную фигуру. Она также похвасталась пышным бюстом и сексуальными ягодицами.
Напомним, ранее Меган Бартон Хенсон показала фото в розовом купальнике.
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