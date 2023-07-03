В стильном мятном костюме: Кейт Бланшетт на показе фильма в Сиднее

Актриса и режиссер представили свой новый фильм "Новенький" в Сиднее. 54-летняя Кейт Бланшетт выглядела роскошно в мятном брючном костюме, который состоял из удлиненного блейзера с черными лацканами и брюк свободного кроя в тон. К образу звезда подобрала рубашку и черный галстук, а также обула черные остроносые туфли на каблуках.

Кейт Бланшетт и Уорик Торнтон / Фото: Getty Images

У Бланшетт была лаконичная укладка легкими волнами, она подобрала к луку несколько золотых серёг и сделала очень легкий макияж на лице. Звезда выглядела расслабленной, когда позировала с режиссером фильма Уорвиком Торнтоном на красной дорожке.

Днем ранее они вместе представили ленту в театре Астор в Мельбурне. Там Кейт Бланшелл появилась в черном комбинезоне с очень пикантным декольте, к которому подобрала белый жакет.

Кейт Бланшетт и Уорик Торнтон / Фото: Getty Images

Напомним, действие фильма "Новенький" происходит в Австралии 1940-х годов. Это история девятилетнего мальчика-сироты-аборигена, который глубокой ночью прибывает в отдаленный монастырь, которым управляет монахиня (Кейт Бланшетт). Присутствие мальчика в монастыре нарушает тонко сбалансированный мир в этой истории о духовной борьбе и цене выживания.

Читайте также: