В стильном наряде и в серебряных босоножках: Памела Андерсон появилась на красной дорожке

Памела Андерсон получила новую награду - актрисе присудили премию "Искусство света" на кинофестивале GEMS в Regal South Beach во Флориде.

Премию она получила за свою новую роль в фильме "Последняя танцовщица", премьера которого запланирована на декабрь.

Памела появилась на мероприятии в наряде светло-серого цвета. На ней было длинное пальто на запах, которое она носила в сочетании со свитером и платьем-рубашкой.

Ее образ дополнили серебристые босоножки на каблуках, простоя прическа и ярко-красный маникюр. От макияжа в этот раз она опять отказалась, но такой новый стиль Памела очень идет.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Фильм с Андерсон станет ее большим возвращением в кино, после паузы. Картина расскажет историю женщины, которая после тридцати лет успешного выступления должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается.

Напомним, что такэе эту картину Памела представила на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. На красной дорожке актриса появилась в красивом аутфите - платье-кейпе от бренда Elie Saab.

Читайте также:

Красивые образы Памелы Андерсон (18 фото)