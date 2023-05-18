В стильном, но помятом комбинезоне: Амаль Клуни за руку с мужем посетила церемонию фонда короля Чарльза

Друзья принца Гарри и Меган Маркл - Джордж и Амаль Клуни - продемонстрировали, что они не принимают чью-либо сторону в ссоре между Сассекскими и Виндзорами, продемонстрировав свою поддержку королю Чарльзу.

Джордж и Амаль Клуни побывали на церемонии вручения наград The Prince's Trust и TK Maxx & Homesense Awards 2023 в Королевском театре Друри-Лейн, в Лондоне.

62-летний голливудский актер и его 45-летняя британско-ливанская жена блистали перед камерами на церемонии Prince 's Trust And TKMaxx & Homesense Awards 2023 в центре Лондона. На мероприятии награждали за невероятные достижения молодых людей по всей Великобритании, которые завершили программы Prince's Trust (фонда короля Чарльза III) и теперь процветают.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Амаль появилась на дорожке в бежевом комбинезоне на широких бретельках и с квадратным вырезом на декольте, дополненном черным поясом на талии. У комбинезона были широкие брюки, которые немного помялись. К образу Клуни подобрала остроносые туфли на каблуках и бежевый клатч.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

Волосы ее были распущены, на лице был насыщенный макияж, а в ушах сверкали серьги-висюльки. Также она сделала маникюр в бежевых оттенках. Ее муж Джордж не выпускал руку супруги из своей и был в сером костюме, черной рубашке и кожаных туфлях. На лице у актера были солнцезащитные очки.

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