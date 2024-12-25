В стильном образе и с милой собачкой: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан побывала на ивенте в Киеве

Девушка пришла на бьюти-мероприятие со своим домашним любимцем.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – посетила презентацию новой линейки диффузоров для дома Alcohol Drop от украинского бренда Sister's Aroma.

На ивенте Анна предстала в стильном образе. На ней был черный кожаный топ с высокой горловиной и без рукавов, черная кофта и джинсы в винтажном стиле.

Анна Богдан

Аутфит девушка дополнила черными ботильонами на грубой подошве и стойких каблуках, а также черной сумкой с золотистой фурнитурой.

Анна Богдан

Богдан собрала кудрявые волосы в хвост, сделала нежный макияж и завершила лук золотыми серьгами-кольцами и кольцами с камнями.

Анна Богдан

На мероприятие с собой Богдан взяла своего домашнего любимца – милую собачку, которая также охотно позировала фотографу. Она также выглядела стильно в голубом свитерке.

Анна Богдан

Анна Богдан

Анна Богдан

Напомним, участница "Холостяка-10" и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" – Анна Неплях – сходила на ивент в черном боди с сексуальным декольте и белой юбке миди А-силуэта.

Читайте также: