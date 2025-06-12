В стильном образе от SaintLaurent: Зои Салдана с тремя сыновьями пришла на премьеру фильма "Элио"

Зои Салдана с сыновьями / © Getty Images

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Зои Салдана посетила премьеру семейного анимационного фильма «Элио», который состоялся в театре «Эль Капитан» в Лос-Анджелесе.

Зои Салдана с сыновьями / © Getty Images

Актриса выбрала для своего появления стильный образ из коллекции Saint Laurent Fall 2025 года.

На ней была коричневая блузка с длинными рукавами, четко очерченными плечами и высокой горловиной, которую она заправила в горчично-желтую юбку-карандаш.

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Зои Салдана / © Associated Press

Аутфит Салдана дополнила черными капроновыми колготами и коричневыми остроносыми слингбэками на прозрачной танкетке.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, которые накрутила, сделала макияж с красной помадой, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки — золотыми кольцами.

Зои Салдана / © Associated Press

Сыновья были одеты в классические темно-синие пиджаки, белые рубашки, джинсы и кроссовки.

О фильме:

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История от Disney и Pixar рассказывает об Элио — мальчике с живой фантазией, чувствующего себя чужим в своем мире. Однажды он случайно оказывается в сердце галактического сообщества — крупной межпланетной организации, объединяющей существ из разных миров. Там, по недоразумению, Элио принимают за представителя всей Земли.

Он совсем не готов к такой ответственности, но именно это неожиданное предназначение заставляет его учиться общаться с странными пришельцами, проходить сложные испытания и искать ответы не только во Вселенной, но и в самом себе.

В украинский прокат фильм «Элио» выходит 19 июня.