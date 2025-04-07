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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В стильном пальто и с буритто в руке: Дженнифер Лопес заметили на съемках нового фильма

55-летняя поп-дива в главной роли снимается в романтической комедии для Netflix.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Папарацци подловили Дженнифер Лопес в городе Гобокен, штат Нью-Джерси, во время съемок нового фильма «Служебный роман» от режиссера Оливера Паркера. В романтической комедии, которая выйдет на Netflix, артистка играет главную роль.

На съемочной площадке Джен выглядела стильно. На ней было пальто цвета слоновой кости с таким же поясом, белая рубашка и серые замшевые туфли с прозрачными ремешками. Лук Лопес дополнила пудровой стеганной сумочкой Dior.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Волосы звезда собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук лаконичными серьгами и золотым перстнем.

Джей Ло стояла у фудтрака и держала в руке буритто, который собралась есть.

Напомним, Дженнифер Лопес на премьеру мюзикла «Спокойной ночи и удачи» на Бродвее надела черное бархатное платье с пикантным декольте от бренда Saiid Kobeisy и молочную накидку-кейп со шлейфом.

Дата публикации
Количество просмотров
151
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