В стильном пальто и с буритто в руке: Дженнифер Лопес заметили на съемках нового фильма

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Папарацци подловили Дженнифер Лопес в городе Гобокен, штат Нью-Джерси, во время съемок нового фильма «Служебный роман» от режиссера Оливера Паркера. В романтической комедии, которая выйдет на Netflix, артистка играет главную роль.

На съемочной площадке Джен выглядела стильно. На ней было пальто цвета слоновой кости с таким же поясом, белая рубашка и серые замшевые туфли с прозрачными ремешками. Лук Лопес дополнила пудровой стеганной сумочкой Dior.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Волосы звезда собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук лаконичными серьгами и золотым перстнем.

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Джей Ло стояла у фудтрака и держала в руке буритто, который собралась есть.

Напомним, Дженнифер Лопес на премьеру мюзикла «Спокойной ночи и удачи» на Бродвее надела черное бархатное платье с пикантным декольте от бренда Saiid Kobeisy и молочную накидку-кейп со шлейфом.