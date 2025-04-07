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- Шоу-бизнес
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В стильном пальто и с буритто в руке: Дженнифер Лопес заметили на съемках нового фильма
55-летняя поп-дива в главной роли снимается в романтической комедии для Netflix.
Папарацци подловили Дженнифер Лопес в городе Гобокен, штат Нью-Джерси, во время съемок нового фильма «Служебный роман» от режиссера Оливера Паркера. В романтической комедии, которая выйдет на Netflix, артистка играет главную роль.
На съемочной площадке Джен выглядела стильно. На ней было пальто цвета слоновой кости с таким же поясом, белая рубашка и серые замшевые туфли с прозрачными ремешками. Лук Лопес дополнила пудровой стеганной сумочкой Dior.
Волосы звезда собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук лаконичными серьгами и золотым перстнем.
Джей Ло стояла у фудтрака и держала в руке буритто, который собралась есть.
Напомним, Дженнифер Лопес на премьеру мюзикла «Спокойной ночи и удачи» на Бродвее надела черное бархатное платье с пикантным декольте от бренда Saiid Kobeisy и молочную накидку-кейп со шлейфом.