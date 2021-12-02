В стильном пальто и с колье в виде змеи: Наталья Водянова на светском мероприятии в Париже

В стильном пальто и с колье в виде змеи: Наталья Водянова на светском мероприятии в Париже

39-летняя модель продемонстрировала отличное чувство стиля.

Наталья Водянова посетила открытие нового отеля Bvlgari в Париже, празднование которого прошло в ресторане Il Ristorante — Niko Romito. Для этого события она выбрала стильный аутфит.

Модель надела пальто темно-синего цвета с поясом, которое дополнила бархатными перчатками. Пальто имело высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги. Обута она была в черные сапоги-чулки.

Наталья Водянова / Getty Images

Шею Наталья украсила роскошным колье с бриллиантами в виде змеи. На руке сверху перчатки у нее красовался такой же браслет в виде змеи.

Водянова собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками. В руках она держала черный клатч.

Мероприятие также посетили Карла Бруни и Тина Кунаки.

Тина Кунаки / Getty Images

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