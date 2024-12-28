В стильном пальто и с сумкой с мультяшным принтом: Кэти Холмс под прицелом папарацци

Фотографы подловили 46-летнюю актрису и бывшую жену Тома Круза на улицах Нью-Йорка.
Кэти Холмс попала в объективы папарацци, когда шла на репетицию театрального представления. Увидев фотографов, она им мило улыбнулась.
Звезда была одета в двубортное пальто темно-бежевого цвета, серый свитер и широкие джинсы. Наряд она дополнила черными балетками.
Волосы Кэти собрала в небрежный пучок и надела на лицо солнцезащитные очки. На плече у нее висела черная кожаная сумка-шопер, а в руке она несла яркую сумку с мультяшным принтом.
Напомним, в прошлый раз Кэти Холмс появилась на улицах города в сером пальто, джинсах в винтажном стиле и вязаном бордовом кепи.
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