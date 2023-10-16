В стильном пальто и теплом свитере: Джада Пинкетт-Смит во всем белом появилась на улицах Нью-Йорка

Джада Пинкетт-Смит попала в объективы папарацци у здания, где снимают Today Show в Нью-Йорке.

Актриса выглядела стильно во всем белом. На ней было пальто с бежевыми пуговицами, свитер в рубчик с высокой горловиной и мешковатые брюки, зауженные внизу.

Джада Пинкетт-Смит / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что сверху Джада хорошо утеплилась, она была в открытых босоножках на высокой танкетке. Через плечо у нее висела трехцветная сумочка на цепочке.

Свой лук Пинкетт-Смит дополнила короткой белокурой прической, массивными солнцезащитными очками и золотыми серьгами с камнями. Она накрасила губы прозрачным блеском и завершила аутфит нежно-розовым длинным маникюром.

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