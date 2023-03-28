В стильном пальто молочного оттенка: Кэти Перри в объективе папарацци в Нью-Йорке

38-летняя певица выглядела очень стильно и женственно.
Буквально несколько дней тому назад голливудская звезда и посол Доброй Воли детского фонда ООН, ЮНИСЕФ Орландо Блум побывал в Украине. Звезда фильма "Пираты Карибского моря" и сериала "Карнивал Роу" встретился с президентом Зеленским и маленькими украинцами.
Но пока актер занимался деятельностью в Европе, его возлюбленная - актриса Кэти Перри - попала под прицел папарацци. Певицу заметили в Нью-Йорке.
На Кэти было элегантное пальто на запах молочного оттенка, которое она сочетала с сумкой-хобо от The Row и мюлями от By Far с пряжкой.
Завершили образ звезды солнцезащитные очки и легкий макияж. Платье под пальто Кэти рассмотреть не удалось.
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