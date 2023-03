В стильном пальто молочного оттенка: Кэти Перри в объективе папарацци в Нью-Йорке

Буквально несколько дней тому назад голливудская звезда и посол Доброй Воли детского фонда ООН, ЮНИСЕФ Орландо Блум побывал в Украине. Звезда фильма "Пираты Карибского моря" и сериала "Карнивал Роу" встретился с президентом Зеленским и маленькими украинцами.

Но пока актер занимался деятельностью в Европе, его возлюбленная - актриса Кэти Перри - попала под прицел папарацци. Певицу заметили в Нью-Йорке.

На Кэти было элегантное пальто на запах молочного оттенка, которое она сочетала с сумкой-хобо от The Row и мюлями от By Far с пряжкой.

Завершили образ звезды солнцезащитные очки и легкий макияж. Платье под пальто Кэти рассмотреть не удалось.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

