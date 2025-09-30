- Дата публикации
В стильном пиджаке на голое тело: похудевший Дуэйн "Скала" Джонсон на премьере фильма "Крушащая машина"
53-летний голливудский актер продолжает вместе с Эмили Блант заниматься промотуром своей новой киноработы.
Дуэйн Джонсон презентовал биографическую драму о спорте «Крушащая машина» (The Smashing Machine) в Лос-Анджелесе.
На премьере фильма он появился в стильном образе из осенне-зимней коллекции 2025 бренда Dunhill. На похудевшем актере был двубортный темно-синий пиджак с желтым принтом на запах, с тканевым поясом и платком-паше с флористическим орнаментом в нагрудном кармане. Пиджак Джонсон снова надел на голое тело, соблазнительно сверкая перед публикой накачанной грудью и татуировкой.
Верх он скомбинировал с темно-графитовыми классическими брюками и сине-черными туфлями Santoni. На шее у него была цепочка с подвеской от Chopard, а на лице — имиджевые очки.
Дуэйн позировал в этот вечер со своей коллегой по ленте Эмили Блант, которая блистала в эффектном красном платье, расшитом пайетками, от Elisabetta Franchi и туфлях Schutz.
О фильме:
Это история о Марке Керре — легендарном американском бойце смешанных единоборств (ММА), чемпионе UFC и Pride. Он был известен как «The Smashing Machine» («Крушащая машина») из-за своего агрессивного стиля боя. Фильм покажет не только его спортивные победы, но и темную сторону жизни: зависимость от обезболивающих, личные драмы и борьбу за себя вне ринга.
Главную роль исполняет Дуэйн Джонсон, который выходит за пределы привычных экшн-амплуа и примеряет на себя одну из самых драматичных ролей в своей карьере (не типичный экшн, а психологически сложная роль). Эта роль станет для «Скалы» важным этапом в творчестве, показав его актерскую глубину вне блокбастерных боевиков.
Режиссером ленты стал Бенни Сефди, известный своим проницательным видением и умением создавать напряженные кинематографические истории.
В украинский прокат фильм «Крушащая машина» выйдет 9 октября.
Предлагаем посмотреть второй официальный трейлер ленты: