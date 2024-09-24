В стильном питоновом костюме: британская телезвезда похвасталась соблазнительным бюстом и тонкой талией

Хлоя Ферри надела на вечеринку наряд с анималистическим принтом.
Британская телезвезда Хлоя Ферри продемонстрировала фолловерам в Instagram свой стильный аутфит, в котором она собралась на вечеринку.
Она надела наряд с питоновым принтом, состоявшим из широких прямых брюк и кроп-топа с халтером.
В этом луке Ферри похвасталась пышным соблазнительным бюстом и тонкой талией.
Телезвезда сделала аккуратную укладку и макияж с пышными наращенными ресницами. Лук Хлоя завершила черными босоножками и черной сумкой Louis Vuitton.
Напомним, Хлоя Ферри сделала селфи в черных лосинах и черном кроп-топе с откровенным декольте.
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