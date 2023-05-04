В стильном плаще и сапогах: Кендалл Дженнер сфотографировали папарацци

У ее верхней одежды была интересная фактура, а воротник выглядел очень контрастно на фоне оттенка самого плаща.

Младшая сестра Ким Кардашьян - 27-летняя супермодель Кендалл Дженнер - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из своей машины в сопровождении охраны. Девушка привлекла внимание стильным образом, поскольку сочетала плащ с поясом от бренда Bottega Veneta, который был представлен в коллекции осень-зима 2023, в классическими черными сапогами.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Также известная модель надела черную юбку-карандаш, сделала маникюр белым лаком и завершила образ солнцезащитными очками в коричневой оправе, которая сочеталась с воротником ее верхней одежды.

Под прицел папарацци модель попала спустя несколько дней после своего появления на Met Gala. На мероприятие она приехала в черном боди, расшитом пайетками от Marc Jacobs, которое сочетала с черными ботинками на шнуровке и высокой платформе.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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