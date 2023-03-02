В стильном платье и сапогах-чулках: Рози Хантингтон-Уайтли на улицах Парижа

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли находится на Неделе моды в Париже. Звезда снова попала под прицел папарацци.

Одета в этот день мама двоих детей была в темно-синем платье миди с золотыми пуговицами и с длинными рукавами, дополнив лук парой высоких сапог-чулок на шпильках. В руках Рози держала пакет и сумку Louis Vuitton, светлые длинные волосы она распустила, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Также недавно в Париже модель посетила показ бренда Saint Laurent сезона осень-зима 2023-2024, который состоялся в рамках Недели моды. На показе Хантингтон-Уайтли появилась в пикантном аутфите: бордовом трикотажном платье макси, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. Декольте Рози выглядело привлекательно.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

А недавно фотографы запечатлели, как Рози ласкала бойфренда, сидя в первом ряду на модном показе. Она нежно держала его за голову, гладила, смотрела на него влюбленными глазами, а затем поцеловала в щеку.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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