В стильном полосатом костюме и кроп-топе: Кристи Пономарь посетила премьеру фильма "Синий жук"

Звезда подиума продемонстрировала стильный образ в Киеве.
Украинская модель Кристи Пономарь, которая прославилась на весь мир своим сотрудничеством с известными модными брендами, посетила мероприятие в Киеве. Звезда появилась на премьере супергеройского экшена "Синий жук", которая состоялась в кинотеатре "Планета Кино", в ТРЦ Blockbuster.
На Кристи был лаконичный наряд, в котором она сочетала полосатый костюм с длинной юбкой и коричневый кроп-топ с рукавами.
У юбки девушки был высокий разрез, открывающий ногу, а наряд она дополнила сумкой и лоферами от Gucci и белыми носками с рюшами.
Также Кристи сделала легкую небрежную укладку и макияж в теплой гамме.
Что касается фильма, то он расскажет о выпускнике колледжа Хайме Рейес, который возвращается в родной дом, исполненный надежд на будущее. Однако его дом теперь – совсем не то место, которым он его помнит. Пока парень ищет свое предназначение, вмешивается судьба. Хайме неожиданно становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и одаривает невероятным доспехом. Теперь Хайме, одетый в доспех, обладает чрезвычайными и непредсказуемыми способностями, навсегда изменяющими его жизнь. Хайме становится супергероем – Синим Жуком.
Фильм уже идет в кинотеатрах Украины.
Кстати, полоска - тренд грядущей осени. По словам дизайнера Андре Тана, костюм в полоску станет центральным предметом стильного гардероба в новом сезоне.
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