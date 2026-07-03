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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

В стильном повседневном образе: Дуа Липа сочетала трендовые вещи лета 2026 года

Дуа Липа после своей грандиозной итальянской свадьбы с Каллумом Тернером прилетела в Нью-Йорк.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Звезду заметили папарацци, когда она выходила из студии 2 июля в престижном районе города.

Британская певица выбрала простой повседневный образ, который был лаконичным, но стильным и удобным. Дуа сочетала классические синие джинсы-бойфренды от бренда Celine с топом от бренда 16Arlington в бельевом стиле, украшенным кружевом.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Кроме того, Дуа дополнила этот летний образ классическим чёрным ремнем, очками, украшениями и кожаной сумкой от Chanel. На руке певицы можно увидеть золотые часы от Bvlgari.

Днём ранее её также сфотографировали на улице, но в кожаных шортах. В тот раз певица также выбрала удобный повседневный образ, в котором сочетались базовые вещи и стильные аксессуары.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
156
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