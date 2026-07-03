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- Шоу-бизнес
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В стильном повседневном образе: Дуа Липа сочетала трендовые вещи лета 2026 года
Дуа Липа после своей грандиозной итальянской свадьбы с Каллумом Тернером прилетела в Нью-Йорк.
Звезду заметили папарацци, когда она выходила из студии 2 июля в престижном районе города.
Британская певица выбрала простой повседневный образ, который был лаконичным, но стильным и удобным. Дуа сочетала классические синие джинсы-бойфренды от бренда Celine с топом от бренда 16Arlington в бельевом стиле, украшенным кружевом.
Кроме того, Дуа дополнила этот летний образ классическим чёрным ремнем, очками, украшениями и кожаной сумкой от Chanel. На руке певицы можно увидеть золотые часы от Bvlgari.
Днём ранее её также сфотографировали на улице, но в кожаных шортах. В тот раз певица также выбрала удобный повседневный образ, в котором сочетались базовые вещи и стильные аксессуары.