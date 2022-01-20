В стильном сером ансамбле: французская модель Тина Кунаки посетила фэшн-шоу

В этот раз модель не участвовала в показе.

19 января в Париже в рамках Недели моды состоялся показ бренда Ami. Одним из гостей фэшн-шоу стала французская модель и жена Венсана Касселя - 24-летняя Тина Кунаки. Девушка пришла на мероприятие в сером ансамбле, который состоял из длинного плаща на пуговицах и брюк клеш, декорированных пуговицами.

Образ дополнили белая рубашка, туфли на каблуке и яркий макияж. Волосы модель распустила и собрала сзади.

Тина Кунаки / Getty Images

Показ Ami был очень необычным, ведь дизайнер Александр Матиусси решил показать не только мужские вещи, а женские. Стиль всех нарядов был довольно эклектичным, а вдохновением для коллекции Матиусси черпал у городских жителей, передвигающихся на метро. Именно поэтому показ проводился в павильоне, стилизованном под станцию метро.

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