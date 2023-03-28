В стильном тренче и с букетом голубых тюльпанов: победительница "Холостяка-11" поделилась красивыми фотографиями

Анна Богдан в весеннем образе устроила себе фотосессию в столице.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram снимки из новой весенней фотосессии, сделанной на улицах Киева.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Немножко ярких красок в ленту", — подписала пост девушка.

Перед объективом фотокамеры Анна предстала в черном мини-платье и стильном бежевом тренче, который поясом завязала на талии.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Богдан сделала красивую укладку с прикорневым объемом, макияж смоки айс и украсила уши серьгами-гвоздями. В руках у нее был большой букет голубых тюльпанов.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Напомним, ранее Анна показала подпсиникам пикантное фото топлес.

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