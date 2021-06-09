В стильном вязаном платье: актрису новой "Сплетницы" подловили на съемках

Работа над мини-сериалом еще не завершена.

8 июля состоится премьера сериала "Сплетница", который станет перезагрузкой культового шоу двухтысячных. Этот сериал также будет рассказывать о жизни богатых школьников Нью-Йорка, подростковых проблемах, моде, отношениях и социальных сетях.

Несмотря на то, что до премьеры остался месяц, работа наш сериалом еще идет. Вчера фотографы сделали новые кадры со съемочной площадки, на которых были запечатлены две главные актрисы будущего шоу - Джордан Александер и Уитни Пик. Девушки явно играни непростую сцену, ведь им довелось кричать друг на друга. Уитни была одета в короткую юбку и клетчатую куртку.

"Сплетница" / Getty Images

Также под прицел фотографов попала и сама Джордан. Девушка была довольно необычно одета, ведь на ней было вязаное оверсайз-платье белого цвета с нашивками, которое она сочетала с сапогами на шпильке.

"Сплетница" / Getty Images

Также в Сети уже появился и первый трейлер сериала, в котором зрителей познакомили со всеми будущими главными героями.

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Съемки сериала "Сплетница" (18 фото)

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