В стильном ярком купальнике: Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте

Артистка примерила купальник трендовой модели.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories пикантные снимки в стильном и ярком купальнике кислотно-желтого цвета. Сначала певица продемонстрировала стройную фигуру. Она сделала селфи перед зеркалом.
А затем Надя похвасталась сексуальным декольте, которое она дополнила массивной цепочкой с кулоном.
Для прогулки Дорофеева сверху надела клетчатую рубашку. Лук она дополнила очками и бейсболкой.
Напомним, недавно артистка выступила на фестивале Atlas Weekend. На сцене Надя появилась в стильном образе. На ней были белые широкие штаны с низкой посадкой и кроп-топ с вырезом над грудью, который был скреплен с высокими трусами.
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