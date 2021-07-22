В стильном ярком купальнике: Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте

Артистка примерила купальник трендовой модели.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories пикантные снимки в стильном и ярком купальнике кислотно-желтого цвета. Сначала певица продемонстрировала стройную фигуру. Она сделала селфи перед зеркалом.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

А затем Надя похвасталась сексуальным декольте, которое она дополнила массивной цепочкой с кулоном.

Для прогулки Дорофеева сверху надела клетчатую рубашку. Лук она дополнила очками и бейсболкой.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, недавно артистка выступила на фестивале Atlas Weekend. На сцене Надя появилась в стильном образе. На ней были белые широкие штаны с низкой посадкой и кроп-топ с вырезом над грудью, который был скреплен с высокими трусами.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

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