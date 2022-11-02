В стильном жакете и без макияжа: дочь Брюса Уиллиса на премьере фильма "Мой полицейский"

Для мероприятия она выбрала лаконичный и удобный наряд.

Средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур - Скаут - посетила премьеру фильма "Мой полицейский", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

В картине девушка не снималась, а посетила ее показ как гость. Надела на мероприятие Скаут черные брюки, блузу в ретро-стиле лимонного оттенка, а также удлиненный жакет в клетку.

Дополнили образ Скаут черные туфли от Prada, небольшая сумка и шляпа. Длинные волосы она распустила и отказалась от макияжа.

Скаут Уиллис / Фото: Associated Press

Главную роль в фильме сыграл певец и актер Гарри Стайлс и звезда "Короны" Эмма Корин. Картина основана на одноименном романе Бетан Робертс, действие которого разворачивается в Брайтоне 1950-х, когда гомосексуальность порицалась и была уголовно наказуема.

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