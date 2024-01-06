В стильном жакете и светлых штанах: Кейт Хадсон под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Образ был очень практичным, поэтому его стоит взять на заметку любительницам жакетов.

Актриса Кейт Хадсон, известная многим киноманам по ромкому 2003 года "Как отделаться от парня за 10 дней", попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезду сфотографировали, когда она шла по улице к своему автомобилю, вероятно, после одного из мероприятий.

На Кейт был стильный клетчатый удлиненный жакет, который она носила в сочетании со светлыми брюками и бежевой кофтой. Также она надела объемную теплую шубу от Marni Panelled, которая была выполнена в бежевом и коричневом цветах.

Дополнила Хадсон образ большой квадратной сумкой от бренда Etro, у которой были небольшие деревянные ручки и рисунок. На глазах у актрисы были очки от Ray-Ban, а обула она стильные и практичные ботильоны с молнией спереди, устойчивым каблуком и грубой подошвой. Пара была от бренда Michael Kors.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

А ранее Кейт посетила утреннее ежедневное телешоу Today на канале NBC, чтобы рассказать о своем предстоящем альбоме и недавнем пении на закрытом концерте в Колорадо. Для интервью актриса надела одну из самых трендовых вещей прошлого году - длинную джинсовую юбку, которую сочетала с полосатой кофтой от бренда Gucci.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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