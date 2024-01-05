В стильной кожаной юбке: чешская супермодель Каролина Куркова под прицелом папарацци

Звезда продемонстрировала вечерний образ.
39-летняя чешская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret - Каролина Куркова - попала под прицел папарацци в Майами, когда шла к своей машине. Звезду сфотографировали вечером в стильном наряде.
На Курковой была черная кожаная юбка длины миди, которую она сочетала с водолазкой и черно-белым укороченным жакетом.
Лук она дополнила черными туфлями на высоких каблуках, сумкой и серебряными серьгами-кольцами. Волосы при этом Каролина собрала в низкий пучок с пробором.
Напомним, что Курковой еще и мама троих детей - двух сыновей и дочери. На свой странице в Instagram она довольно часто делится снимками с детьми и показывает детали своей жизни.
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