В стильной куртке и джинсах: Олег Винник порадовал поклонниц новыми фото

В стильной куртке и джинсах: Олег Винник порадовал поклонниц новыми фото

Артист в стильном аутфите предстал перед фотокамерой.

Олег Винник порадовал поклонниц в Instagram снимками из черно-белой фотосессии.

Перед объективом фотокамеры артист предстал в свитере, стильной куртке с накладными карманами и джинсам. На руках у него было множество браслетов и часов. Образ Винник дополнил щетиной, придавшей его луку брутальности.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Уверенным шагом шагаем в год тигра", — написал певец под фотографией.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Волчицы", как всегда, в восторге от фото своего любимого артиста.

"Непревзойденный", "Олег, вы очень крутой певец", "Красавчик", "Ты лучший", "Я тебя люблю", — написали в комментариях фолловеры.

Напомним, Винник в стильном аутфите появился на обложке журнала.

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